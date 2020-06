Slot machine gratis, analisi e tendenze della keyword in Puglia

Bari, 10 Giugno 2020 – Quello delle slot machine online è un fenomeno in larga crescita., senza ombra di dubbio,. Questo assunto di fondo è valso tanto più in un periodo di crisi come quello del bimestre marzo-aprile, in cui l’emergenza Coronavirus ha piegato in due il settore del gioco fisico , penalizzato più di tanti: la chiusura delle sale da gioco, scommesse e bingo, ha prodotto una immediata migrazione dell’utenza sul gioco online.

Per molti è stata una conferma, per tanti è stata una piacevole scoperta: questa migrazione non è chiaro quanto ancora durerà, perché allo stato attuale il canale online continua ad essere l’unica certezza per oltre 3 milioni di giocatori e quello fisico non conosce ancora una data per la riapertura. Neanche la ripresa delle competizioni sportive, prevista nel breve termine, ha dato sicurezza a settori come quello delle scommesse, vittime del doppio lockdown, quello sportivo e quello commerciale. Per il gioco online quindi si presenta la possibilità di chiudere il 2020 da assoluto protagonista, conquistando una grossa fetta di mercato.

Poker, eSports e soprattutto casinò online, dicevamo. Una passione per molti, una nuova scoperta che ha accompagnato le giornate di nuovi utenti in quarantena.

Ma perché queste tipologie di giochi sono divenute così popolari? Una domanda, questa, che si presta ad una molteplicità di risposte. Anzitutto per l’innovazione a livello tecnologico, da un punto di vista tecnico, grafico, visivo ed audio. E poi anche per altri motivi, che hanno aiutato anche altre tipologie di giochi online: difatti, le slot machine online offrono una “flessibilità” differente, perché in rete si trovano anche gratuitamente.

Negli ultimi tempi le slot machine gratis sono divenute uno strumento di gioco popolare, e i trend di ricerca della relativa parole chiave su Google confermano una crescita esponenziale in popolarità. La keyword “slot machine gratis” ha toccato vette altissime, nell’ultimo semestre del 2019, raggiungendo il 100% di densità tra il settembre e l’ottobre dello scorso anno. Dopo una breve oscillazione, la parola ha raggiunto il 68% di densità sul finire dello scorso anno, per poi calare lentamente. Queste oscillazioni meglio si comprendono se relazionate al “passaggio” degli utenti dal mezzo gratuito al mezzo a pagamento.

La parola chiave nel 2020 invece ha vissuto un periodo di forte crescita a ridosso del periodo di quarantena, tra aprile e maggio, tornando al 55% di densità. Tra gli argomenti correlati ottimi risultati li raggiunge la keyword classica “slot machine”, che tocca il 100% di densità tra gennaio e marzo con ottimi score anche nel periodo recente. (Nota stampa)