Ufficiale, Foggia Incedit promosso a pieni voti

Foggia, 12 giugno 2020. Nonostante il verdetto fosse scontato, oggi è arrivata l’ufficialità. Il Foggia Incedit ha vinto il campionato di Prima Categoria ed è approdato in Promozione. Tre promozioni in quattro anni per gli uomini di mister Enrico La Salandra e un campionato stravinto. Primo posto, miglior difesa, miglior attacco, Magaldi capocannoniere, numeri fantastici per Montemorra e compagni.

La società del presidente Oronzo Orlando (e dei dirigenti Raimo e Gattullo) in realtà è già attiva da tempo per programmare il prossimo campionato da protagonista. L’Incedit ha visto giocare nelle sue fila uomini di categorie superiori come Ciccone, Magaldi, Bruno, Granatiero, Ferrantino, capitan Montemorra, Santoro, Ciccarelli, D’Emilio, Rizzi, Pipoli, Morelli, Mucciarone, Caggiano, Melino, Del Prete ma anche di grandi promesse come il portiere under Pelitti, Carella, Zagaria, Persichella e l’ultimo arrivato Schiavone. Una promozione storica per la squadra foggiana che sta per avviare la campagna abbonamenti e che si sta muovendo sul mercato e a livello societario con grandi sorprese che verranno annunciate molto presto.