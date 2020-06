Violenza a Zapponeta, sindaco condanna

“Cari concittadini, in questi ultimi giorni alcuni episodi di violenza non stanno dando una buona immagine della nostra comunità. Ogni atto di violenza va sempre condannato a prescindere dalla nazionalità, dal colore della pelle e dalla religione. La violenza genera solo violenza.Come anche tutti dobbiamo assumere un comportamento più rispettoso sui social, che non devono essere un luogo per offendere e denigrare gli altri ma un luogo dove poter esprimere liberamente il proprio pensiero nel rispetto delle leggi e delle buone maniere. Voglio ricordare ai pochi facinorosi che la nostra Comunità è sempre accogliente e generosa con tutti.Siamo un popolo che si distingue per la sua attitudine al lavoro della terra di cui dobbiamo essere tutti fieri. Cerchiamo di riscoprire il senso di appartenenza perché siamo un’unica famiglia. Con questo mio breve intervento sento di interpretare il pensiero di tutta la nostra comunità. Vi abbraccio tutti.Buona serata!”

Il sindaco dott. Vincenzo D’Aloisio