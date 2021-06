Foggia, incidente tra camion e furgone sulla Ss673: tre feriti

Foggia, 12/06/2021 – Incidente questa mattina alle 7,00 sulla Ss673 tangenziale all’altezza della via del Mare. Coinvolti nel sinistro un camion e un furgone. Si registrano tre feriti. Sul posto presenti operatori del 118. Non si conoscono condizioni dei feriti. Presente la Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro.