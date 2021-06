La garganica finalista di Miss Italia Simona Frascaria vince il Campionato Nazionale di Spirale Aerea

Apricena, 12 giugno 2021 – Lo scorso anno era arrivata ad un passo dal podio di Miss Italia, dopo essere stata incoronata Miss Puglia. Si parla della sannicandrese Simona Frascaria che ha appena collezionato un’altra vittoria importante: primo posto al Campionato Nazionale di Ginnastica Aerea, categoria senior.

19 anni, studentessa universitaria in Scienze delle Attività Motorie, per raggiungere questo traguardo è stata seguita dalla sua coach Giovanna Nargiso, inventrice della spirale aerea, un nuovissimo attrezzo ginnico composto da una spirale metallica sospesa per mezzo di cavi, appena riconosciuto dal CSEN, ente di promozione sportiva.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola