Manfredonia non è Las Vegas ma un pò le somiglia

Manfredonia, 12/06/2021 – Sono spuntate da un giorno all’altro come funghi e resteranno fino a metà settembre. Sono le splendide luminarie che un gruppo di commercianti ha autofinanziato per rendere più accogliente e luminosa una cittadina che, a memoria d’uomo, non aveva mai attraversato momento più buio da decenni.

Nonostante a Manfredonia l’occupazione della costa da parte dei porti e altre installazioni abbia ridotto sempre più lo spazio libero ai cittadini, il tema marino è senza dubbio azzeccato per una cittadina che vuol rinascere a nuova vita ritornando alle sue origini.

Vedere delfini, ancore e timoni illuminarsi in splendidi colori da una parte trasmette ottimismo per il futuro reso molto nebuloso grazie al fallimento della politica locale, dall’altra ricorda gli anni in cui la Manfredonia era veramente la “città dei balocchi”.

“Un Grande Saluto da Manfredonia. Sì è Manfredonia non è Las Vega(s)”, scrive una utente sui social.

In effetti c’era un tempo, non molto lontano, in cui a Manfredonia l’economia era in fermento e lo sfarzo mostrato in pubblica piazza erano in grado di stupire persino il viandante di passaggio dal Nord: negozi pieni di brand famosi e gente che mostrava alla moltitudine in Corso Manfredi l’acquisto facendosi “vasche” per diverse volte finchè, soddisfatto, tornava al domicilio. Clienti provenienti da ogni angolo della provincia di Foggia (e non solo) per i quali andare a Manfredonia sembrava come fare un viaggio a Las Vegas o qualcosa di analogo.

Negli anni la situazione è andata progressivamente in declino ma mai si era assistito ad una situazione che associasse al deficit economico la vergogna di essere un Comune sciolto per mafia unito al logoramento, anche mentale, legato al lockdown da pandemia.

All’inerzia dell’attuale amministrazione che ha lasciato la città al totale abbandono ha risposto per fortuna l’intraprendenza di alcuni commercianti che hanno abbellito Manfredonia con luminarie che trasmettono ottimismo. Non siamo Las Vegas, forse non siamo neppure le Maldive, ma un po’ le somigliamo.