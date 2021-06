(STATOQUOTIDIANO.IT). Foggia, 12 giugno 2021. “Nella ‘Città dei diritti’ correvano cavali di razza, mi hanno detto che con il mio risultato, non essendo una politica, è andata molto bene. Niente ticket per le comunali, non mi sono abbinata a nessuno, anche se mi sono ritrovata ad esserlo….”.

Il ticket per le comunali è quasi un obbligo….

La politica non è il mio mestiere. Ma sono nata qui, voglio bene alla mia città, ho scelto di rimanerci e ad un certo punto non puoi più stare sul divano a guardare quello che succede.

(Maria Laura Trisciuoglio, avvocata, componente del direttivo della Fondazione Buon Samaritano e della Caritas diocesana, è uno dei tanti nomi che, non 2019, è entrato in lista per una civica di centrosinistra, candidato sindaco Pippo Cavaliere).

Una scelta d’amore

Sono in Caritas dal 2004 e in Fondazione Buon Samaritano dal 2009, i risultati ottenuti alle comunali furono il frutto di questo impegno.

Era gomito a gomito con l’allora candidato sindaco e consigliere comunale Cavaliere

Si dimise dalla Fondazione per la candidatura, aveva certamente bisogno di persone di fiducia che nella progettualità e nel gioco di squadra spingessero per l’obiettivo.

Ha seguito la vita amministrativa nel periodo successivo al voto?

L’ho sempre seguita, l’attenzione alla città me la porto dentro.

L’opposizione ha lavorato bene o poteva impegnarsi di più?

Ho seguito da osservatrice i risvolti politici, se non stai seduta in consiglio non è che puoi avere una cognizione chiara, non sono esperta e quindi non mi esprimo.

Foggia dopo l’amministrazione Landella

Sono fiduciosa nella giustizia e garantista. Qualcuno mi ha chiesto “Sei contenta?”, io ho detto no, non ho sorriso un istante, una tristezza enorme per l’immagine della città.

La città commissariata

Se siamo arrivati a questo punto è probabilmente il male minore che consentirà a Foggia di ricostruire dalle macerie.

In che modo?

Anch’io ho iniziato per un periodo a lamentarmi, e questo è un brutto segno. Foggia è piena di persone perbene, ha uno spirito di associazionismo e di volontariato che ripaga di tutto quello che non trovi nell’ambito economico.

Rifarebbe quell’esperienza da candidata?

Se dicessi “no” potrei cambiare idea, mai dire mai come pensavo prima del 2019. Dopo, tante persone si sono allontanate dalla politica, si sono disamorate, ora bisogna richiamare quelli che sono andati via o che si girano dall’altra parte.

Se dovesse scegliere un politico di centrosinistra cui va il suo particolare apprezzamento, quale sceglierebbe?

Ci sono persone perbene e con grande etica politica sia a destra che a sinistra, non faccio nomi.

Qual è il suo dialogo con il Pd e con il M5s?

Non ho rapporti con la politica

Un partito le chiede di entrare in lista (ci sono ancora posti, per ipotesi). Lei che fa?

Preferisco un civico.

Con Cavaliere ha collaborato nella Fondazione antiusura

Sì, non ho alcun dubbio sulla sua gestione della cosa pubblica, questo è fondamentale per chi deve operare in politica.

Nella sinistra si candiderebbe?

Non è il momento di fare ideologia, siamo stati capaci di fare politica anche sui vaccini laddove c’era da salvare vite umane, a questo siamo arrivati.

Potrebbe optare anche per il centrodestra?

Non esageriamo, questo no, va condivisa l’idea di salvare la città.

La più grade gioia e delusione dell’ultima campagna elettorale

Mi ha deluso Foggia che sentivo parlare in un modo e poi ha agito in un altro, la soddisfazione è il risultato che mi ha premiato (quasi 350 voti per una neofita della politica, ndr), il bene fatto che mio è tornato. Penso sia importante una ricostruzione culturale, il rispetto delle regole per qualcuno vuol dire essere “inferiore”, non rispettarle significa essere “tagliati”. Foggia ha un problema perché non si schiera.

Fra chi?

Fra la persona perbene e chi non lo è, fra il bene e il male. Non dico che io candidato sono il bene e un altro è il male, ma si riesce a distinguere. Poi ci sono quelli che se ne fregano e si ritrovano artefici della loro fortuna.

Paola Lucino, 12 giugno 2021