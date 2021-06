Miriam Sette, la moglie foggiana del terzino della Nazionale Spinazzola

Ecco chi è Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola, il terzino della Roma e della Nazionale italiana.

San Severo, 12/06/2021 – Leonardo Spinazzola nel corso della sua carriera ha cambiato spesso squadra ma in amore invece il discorso è diverso: da quando ha conosciuto Miriam Sette, prima ancora di riuscire a sfondare nel mondo del calcio, non si è più separato da lei. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio su Miriam Sette.

Miriam Sette: la biografia

Miriam Sette è nata il 30 maggio del 1995 (il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli) a San Severo, in provincia di Foggia, ma all’età di 5 anni si è trasferita con la famiglia a Foligno, città dove è cresciuta e dove ha trovato anche l’amore: è qui infatti che ha conosciuto Leonardo Spinazzola.

Miriam Sette si è diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale per il turismo e, successivamente, si è laureata in Scienze Politiche e Relazione Internazionali. Anche lei, come il marito, è molto sportiva e per diversi anni ha frequentato una scuola di danza.

Miriam Sette: la vita privata

Miriam Sette e Leonardo Spinazzola si sono conosciuti a Foligno grazie a degli amici in comune. Si sono sposati nel comune di Foligno e nel 2018 sono diventati genitori di Mattia. Nel 2021 è nata anche la loro seconda figlia, Sofia. (donnaglamour)