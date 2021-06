Orta Nova. “Ti abbotto il muso”. “Si dimetta amministratore che avrebbe ‘minacciato’ un cittadino”

Orta Nova – Dimissioni per l’amministratore comunale che avrebbe “minacciato” con parole ingiuriose un cittadino ortese, Francesco Volpicelli, nei giorni scorsi.

È la richiesta che viene dai consiglieri comunali Dino Tarantino e Antonio Di Carlo.

“Esprimo sin da subito solidarietà e vicinanza” le parole di Tarantino rivolte a Francesco Volpicelli oggi dalla sua pagina Facebook “augurandogli di continuare sempre a manifestare liberamente il suo pensiero senza alcun timore”.

I fatti. Francesco Volpicelli, militante politico e candidato alle elezioni comunali nel 2019, aveva raccontato nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook che, a seguito di suoi post sul social, a suo dire “dal tono pacato e rispettoso”, riguardo ad alcune questioni politiche locali, lo stesso veniva “contattato telefonicamente da un amministratore, della maggioranza, del Comune di Orta Nova che mi ha pesantemente MINACCIATO”. Le parole testuali, riporta ancora Volpicelli, usate dall’amministratore in questione: “DI STARE ALLA CUCCIA SE NO VENGO A CASA TUA E TI ABBOTTO IL MUSO”.

Volpicelli avrebbe, dunque, avuto “la lucidità di registrare la chiamata perché il contenuto delle sue parole è stato veramente pesante” e, in seguito, si è recato presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia “per sporgere denuncia / querela, perché oltre alla minaccia lo stesso mi ha dato del «FESSO» e quindi ha anche ingiuriato la mia persona”. Come risulta da copia della denuncia stessa da lui pubblicata sulla sua pagina Facebook.

Il nome dell’amministratore non è stato rivelato da Volpicelli, ma, comunque, sottolinea, “oggi con questi comportamenti cura le sorti del nostro Paese. Non faccio il nome perché credo che la Giustizia debba prima fare il suo corso. Tanto sicuramente non sono né il primo e né l’ultimo che ha ricevuto attacchi di questo tipo. Ormai i cittadini sanno”.

Solidarietà nei confronti del protagonista di tale vicenda da parte di più esponenti del panorama politico di Orta Nova.

“Quello che è accaduto a Francesco Volpicelli, già candidato nelle liste dell’ORTA NOVA MI PIACE, ha veramente dell’incredibile.” Le parole di Antonio Di Carlo, consigliere comunale di minoranza eletto nella lista “Orta Nova mi piace” alle ultime amministrative del 2019 ed esponente locale del Partito Democratico. “Chiediamo” aggiunge Di Carlo a nome delle forze politiche che rappresenta “al sindaco Lasorsa di fare chiarezza sull’accaduto, individuare il responsabile e chiederne le dimissioni”.

Amministrare un paese è una cosa complicata e spesso il nervosismo può portare ad atteggiamenti sbagliati, la ulteriore riflessione del consigliere Di Carlo, “ma noi crediamo che tutto questo non sia giustificabile, ne quanto meno possa passare impunito. Prima che la legge faccia il suo corso servono delle decisioni politiche per prendere le distanze da quanto accaduto. Attendiamo le parole del sindaco!”

Sicuramente un atto da condannare fermamente, per il consigliere di Fratelli d’Italia Dino Tarantino, quello di usare le minacce per rivolgersi ad un libero cittadino che esprime semplicemente il suo dissenso. Un atto “non consono alla sana dialettica politica che si basa sui principi del rispetto reciproco e della libertà di espressione che talvolta può anche sfociare nella legittima critica politica. Un buon amministratore dovrebbe far tesoro di interventi costruttivi da parte dei suoi cittadini e non arrivare a minacciarli pesantemente quando si oppongono alle loro idee, al loro modo di fare”.

Anche Tarantino invita, così, il sindaco Lasorsa “a prendere le distanze da tale amministratore e dal suo agire illegale ed antidemocratico. È un sopruso per chi amministra la cosa pubblica utilizzare il suo ruolo istituzionale per minacciare coloro i quali si ha il dovere di servire”.