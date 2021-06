Suicidio sui binari nella linea Bari-Foggia: ritardi nella circolazione ferroviaria

Bari, 12/06/2021 – (norbaonline) Una donna si è tolta la vita durante la notte nei pressi della stazione di Molfetta. E’ accaduto intorno alle 4.30. La donna, per quale sono ancora in corso le operazioni di identificazione, si sarebbe avvicinata ai binari mentre passava un treno merci. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitarla. La circolazione ferroviaria, ripresa alle 7.30, ha subito qualche rallentamento per i treni passeggeri in transito di notte sulla linea Bari-Foggia. In particolare ci sono stati rallentamenti fino a 45 minuti per 4 treni alta velocità e per 6 regionali e ritardi fino a un’ora e mezza per 5 intercity. (norbaonline)