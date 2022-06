Anci Puglia: “Auguri ai sindaci, il nostro impegno è per 3 mandati”

Statoquotidiano.it, 12 giugno 2022. “Il vicepresidente Anci Puglia Ettore Caroppo, a nome dell’Associazione dei Comuni pugliesi esprime un sentito ringraziamento a tutti i sindaci che concludono il proprio mandato amministrativo, per libera scelta o perché attualmente non ricandidabili alla carica di primo cittadino, per aver raggiunto il limite di mandati previsto dalla legge. Un grazie dall’Anci, anche a tutti gli amministratori e consiglieri comunali pugliesi che terminano il proprio incarico pubblico”. Lo comunica in una nota stampa Anci Puglia.

L’Associazione dei Comuni da tempo si batte per eliminare il limite dei mandati consecutivi alla ricandidatura dei sindaci, nel rispetto dei cittadini elettori e della loro libertà di scegliere e confermare la fiducia al diretto rappresentante.

L’impegno dell’Anci ha portato recentemente al superamento del limite del secondo mandato, prima per i Comuni sotto i 3mila abitanti e successivamente, con la “novella”, per i Comuni fino ai 5mila abitanti. In particolare, è stata introdotta una disciplina differenziata in materia di numero di mandati dei sindaci. Per i piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5mila abitanti) vige il limite di 3 mandati consecutivi; mentre per gli altri (con popolazione pari o superiore a 5mila abitanti) permane ancora il limite dei 2 mandati consecutivi.

In Puglia le elezioni amministrative del 12 giugno (eventuale ballottaggio 26 giugno), interessano 50 Comuni

su 257 totali. Si voterà in 18 comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Nei restanti 32 Comuni (con popolazione legale inferiore ai 15mila abitanti) si voterà con il sistema maggioritario secco.