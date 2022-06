Cade albero sulla pista di Pantanella, sgombra in quel momento

Statoquotidiano.it, 12 giugno 2022. Ieri sera è caduto un albero sulla pista di Pantanella, anche a causa del vento e della pioggia di questi giorni. Fortunatamente non è accaduto nulla, nel senso che nessuno si trova lì sotto in quel momento. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuoverlo a poche ore dallo stesso episodio a Parco S. Felice.

Com’è noto, in via Cavotta e in via Lussemburgo, nonché nella zona prospiciente il centro polifunzionale e nei camminamenti perimetrali, sono stati rifatti marciapiedi e aiuole livellando la pavimentazione e risanando fratture e cedimenti strutturali del sottofondo. Nel progetto approvato dalla dirigenza comunale, c’è anche la messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione con nuovi pali della luce.

Pantanella è un luogo molto attenzionato anche nell’attesa di tornare a usufruire degli impianti per cui esiste già il progetto e il finanziamento ma il cui cantiere non è mai partito. Quello che è succcesso ha suscitato molte reazioni sulla pagina di Foggia Attiva che riporta il video, fra i commenti qualcuno ha scritto: “Dispiace dirlo ma quegli alberi non sono fatti per crescere li sul ciglio strada e vanno rimossi, rovinano le strade deformano i marciapiedi e durante nubifragi e venti forti si rischia il morto”.