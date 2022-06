Compagnia di Navigazione NLA: “Sindaco Fentini accolga proposte”

Isole Tremiti (Fg), 12 giugno 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dalla Compagnia di Navigazione Libera Adriatica:

Caro Sig. Sindaco Fentini,

siamo qui a rispondere in modo chiaro e tranquillo, con il sorriso sulle labbra alle sue accuse.

Siamo sconcertati dalle parole, che si è lasciato andare e ad una serie di farneticazioni in cui non ha risparmiato praticamente nessuno dalla stampa ostile e disinformata fino alla compagnia di navigazione NLA, che stando alle sue parole non versa il contributo di sbarco e quindi potrebbe, da quel che si intende, anche restarsene a casa. Della serie: “Se non vi conviene non sbarcate sull’isola”

Tale atteggiamento di nervosismo può essere giustificato solo dalle recenti vicende tutt’altro che edificanti, che coinvolgono il Comune delle Isole Tremiti e la recente mancata riconferma della bandiera blu per il 2022.

Francamente, poi, non sappiamo cosa c’entri la nostra compagnia di navigazione nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale? Ma veniamo ai punti sollevati dal sindaco. La NLA, che svolge il servizio di traporto marittimo da e per le Isole Tremiti, ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo con l’ente comunale, tant’è che si è offerta di finanziare diverse iniziative per il miglioramento dei servizi turistici. Progetti che non sono mai stati presi in considerazione. A discapito della clientela.

Documenti alla mano la compagnia NLA ha sempre versato nelle casse comunali il contributo di sbarco. E non potrebbe essere altrimenti, dato che è un adempimento previsto per legge.

Non abbiamo mai chiesto, al comune, come tali risorse versate dalle compagnie di navigazione siano state utilizzate. Abbiamo solo evidenziato, che a cospetto di maggiori entrate non ci sono stati miglioramenti evidenti negli ultimi anni nei servizi offerti agli ospiti, che numerosi sbarcano sull’isola.

A testimonianza vi è la mancata riconferma della bandiera blu.

Caro Sindaco non sappiamo quanto le convenga farci rimanere a casa, visto l’ingente numero di turisti che la nostra Compagnia porta ogni anno sull’isola, in alternativa potremmo circumnavigare le isole, concedendo ai nostri clienti la possibilità di osservare la bellezza del paesaggio, fare un bagno nelle acque tremitesi e offrire servizi di ristorazione a bordo, senza sostare.

Rinnoviamo, pertanto, l’invito al sindaco di occuparsi delle numerose criticità che riguardano il suo comune ed accettare di buon grado proposte e suggerimenti che hanno il solo fine di tutelare e valorizzare un luogo che è patrimonio di tutti, nessuno escluso.

Compagnia di Navigazione

NLA