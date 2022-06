Libera Foggia a Lazzaro D’Auria minacciato: “Forza, siamo al tuo fianco”

Statoquotidiano.it, 12 giugno 2022. “Siamo vicini a Lazzaro D’Auria per l’ennesima intimidazione subita, due nel giro di poche ore. Conosciamo Lazzaro e sappiamo che non si farà scoraggiare ma continuerà a testa alta”. Lo scrive Libera Foggia dopo la nuova intimidazione subita dall’imprenditore a poche ore dall’incendio dei campi di grano. Come riporta Repubblica -Bari, sconosciuti hanno dato fuoco ai tubi di plastica che vengono utilizzati per irrigare i campi in località Palmoli a San Severo.

“Ora, più che mai, dobbiamo fare fronte comune, essere al suo fianco ed al fianco di tutti gli altri imprenditori – prosegue Libera Foggia- che, con coraggio, scelgono di denunciare, contribuendo al cambiamento della nostra terra. Tutti insieme dobbiamo denunciare e contrapporci a chi distrugge il nostro territorio e non ne permette lo sviluppo. Non possiamo più delegare ad altri, ma ciascuno deve assumersi la sua parte di responsabilità perché solo insieme possiamo costruire una comunità libera dalle mafie e dalla violenza! Forza Lazzaro, noi siamo al tuo fianco!”