Pippo Cavaliere solidale con D’Auria: “Imprenditori così ancora pochi”

Statoquotidiano.it, 12 giugno 2022. “Esprimo vivo apprezzamento e profonda graditudine nei confronti di Lazzaro D’Auria per come ha reagito all’ennesimo attentato alla sua azienda, dichiarando: “Loro distruggono e noi ricostruiamo”, ha detto. Così in una nota Pippo Cavaliere, già candidato sindaco di Foggia e presidente della Fondazione Buon Samaritano. Attualmente è membro del Comitato di solidarietà per vittime di estorsione e usura.

“La storia di Lazzaro la conosciamo, un imprenditore che, davanti alle richieste estorsive, ha scelto di non piegare la schiena, di non cedere al ricatto, di rimanere ‘imprenditore’. Purtroppo sono ancora troppo pochi gli operatori economici che seguono l’esempio di Lazzaro D’Auria, in quanto timorosi di denunciare o addirittura perché ritengono “conveniente” pagare il pizzo”.

Cavaliere aggiunge: “Capisco e comprendo le perplessità, per essere stato anch’io vittima di pesanti attenzioni da parte della criminalità, ma qui si tratta di decidere da che parte stare, da parte dello Stato o dell’antistato. Se lasciamo Lazzaro solo, sarà difficile spuntarla, se invece siamo in tanti la vittoria è certa. La posta in palio non è liberarsi di una richiesta estorsiva, ma è in gioco lo sviluppo, la crescita, la dignità del nostro territorio, il futuro dei nostri figli. Diversamente nuove stazioni ferroviarie, aeroporti e PNRR saranno solo semplici palliativi e ci toccherà ascoltare la CNN, ed altre emittenti straniere, che parlano di Foggia, di una città sottomessa alla quarta mafia in cui vige la legge del silenzio”.

Cavaliere cita il procuratore Vaccaro che in recente intervento ha evidenziato: “Ogni tentativo di estorsione o di usura che tocca un imprenditore, mina l’intera categoria, tocca ciascuno di noi ed impoverisce il territorio”. “Tutto vero- conclude Cavaliere- ed è per questo che occorre seguire l’esempio dell’imprenditore Lazzaro D’Auria”.