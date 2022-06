Puglia: votano 50 Comuni, 12 in Capitanata per una sfida a turno unico

(ANSA) – BARI, 12 GIU – Sono aperti dalle 7 di questa mattina i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. In Puglia si vota in 50 comuni e in soli due capoluoghi di provincia: Barletta e Taranto, entrambi commissariati in seguito a un voto di sfiducia.

I quesiti referendari sono cinque e riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati. (ANSA).

Vedi: votanti-ministero interno

Si vota oggi in dodici comuni della Capitanata. A Carpino, Rocco Ruo sfida l’uscente Rocco di Brina. Castelluccio dei Sauri vedrà Mattia Azzone, uscente, contro il candidato sindaco Giovanni Di Francesco.

A Rignano l’uscente Luigi Di Fiore contro Emanuele Di Fiore e Matteo Stanco. Chieuti ripropone l’’uscente Diego Iacono che corre contro Donato Rogato e Costantina Tavani.

A Tremiti è Antonio Fentini contro Peppino Calabrese. Per Roseto Valfortore tre nomi, Lucilla Parisi contro Giuseppe Del Giudice e Rocco Giannini.

Record di aspiranti a Ischitella con quattro candidati, l’uscente Carlo Guerra, Alessandro Nobiletti, Piero Colecchia e Ivano Della Malva.

A Monte S. Angelo Pierpaolo D’Arienzo contro Felice Scirpoli, a Rodi Michele Azzellino contro Carmine D’Anelli, a Motta Montecorvino Domenico Iavagnilio sfida Carlo Di Iorio.

A Orsara il candidato Giuseppe Zullo sfida Mario Simonelli. A Stornara la partita è fra Roberto Nigro e Lucia Raffaele.