Chiara Esposito è la vincitrice di Miss Mondo Italia 2023

GALLIPOLI (LECCE) – E’ bella e giovane talentuosa Chiara Esposito dalla Basilicata la vincitrice di Miss Mondo Italia 2023! La premiazione si è svolta ieri sera a Gallipoli (Lecce). La ragazza è di origini manfredoniane (nata a Caserta, la madre è di Manfredonia) e ha trionfato tra 25 concorrenti provenienti da tutta Italia. 20 anni appena compiuti il 26 maggio, già allieva della scuola di ballo del teatro di San Carlo a Napoli, si è successivamente Diplomata all’accademia del teatro alla Scala di Milano con Titolo di Ballerina di Danza Classica.

Attualmente è ballerina nel corpo di ballo del Balletto del Sud di Fredi Franzutti presso il teatro Apollo di Lecce.

Padre Campano e mamma di Manfredonia, di Chiara vanno sottolineate le sue qualità umane. Sempre umile, credente praticante, è arrivata a questo concorso per caso, notata per la sua dolcezza e per il suo talento. Nel 2024 Chiara rappresenterà l’Italia al concorso internazionale di Miss World!

Fonte: miss mondo italia

La nostra concittadina Emma Frattarolo, professione ballerina diplomata all’ “Accademia della Scala di Milano”, premiata lo scorso anno con il Premio Argos Hippium nel Parco Archeologico di Siponto, aveva lanciato giorni fa un appello per votarla: “Chiedo gentilmente ai miei contatti di votare mia figlia Chiara Esposito che concorre per missmondo per la Regione Basilicata”. E i manfredoniani hanno risposto alla grande.