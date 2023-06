Con “StoccDdò” si conclude il progetto Fermenti di Antimafia

Foggia – Sarà lo spettacolo “StoccDdò” della Compagnia Meridiani Perduti a concludere il ricco programma di eventi a tema del progetto Fermenti di Antimafia, finanziato dalla Regione Puglia con il Comune di Foggia come Ente Capofila.

Lo spettacolo è in programma mercoledì 14 giugno al Teatro Giordano con sipario alle 20,30.La partecipazione allo spettacolo, che vedrà la presenza di rappresentanti dei diversi Organismi del Terzo Settore e delle Istituzioni che hanno preso parte al progetto, è gratuita e l’accesso è garantito sino ad esaurimento posti.

Il testo racconta la storia di Michele Fazio, un ragazzo non ancora sedicenne ucciso per errore nel centro storico di Bari da un proiettile sparato da un ragazzo poco più grande di lui, nella guerra dei clan che si contendevano il traffico di droga. Ad interpretare la madre del ragazzo l’attrice Sara Bevilacqua che cura anche la regia dello spettacolo.

Al termine della rappresentazione è previsto l’intervento di Pinuccio e Lella Fazio, i genitori di Michele, che porteranno al pubblico la loro testimonianza.

Fermenti di Antimafia è il frutto di un percorso di concertazione e co-progettazione, coordinato dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia con gli Enti del terzo settore operanti sul territorio provinciale, finalizzato ad elevare il livello di sensibilità sociale e recuperare il valore di comunità educante.

Sono stati 74 gli eventi e le iniziative di sensibilizzazione e promozione alla cittadinanza attiva ed alla legalità realizzate tra marzo e giugno in tutta la città di Foggia, dai luoghi tradizionali di incontro fino alle periferie, oltre che in altre città della provincia.

Ventitré tra Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative e gruppi giovanilii soggetti che hanno concertato il variegato programma di conferenze, attività di educazione di strada, manifestazioni sportive ed artistiche oltre a svariati laboratori con tecniche espressive variegate ed all’avanguardia.

Per la componente della Commissione Straordinaria del Comune di Foggia, Rachele Grandolfo:“il contrasto culturale alle mafie, da affiancare sempre all’attività di repressione, passa anche e soprattutto attraverso un costante e diffuso lavoro di sensibilizzazione ed educazione alla legalità. L’articolata e per molti versi innovativa strategia del progetto Fermenti di Antimafia ha garantito alla comunità numerose occasioni di confronto; mettendo in rete e favorendo la condivisione di esperienze diverse di cittadinanza attiva e antimafia sociale”.