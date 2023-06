Gino Lisa, il bus Napoli-Foggia ferma in aeroporto: nuovi collegamenti

FOGGIA – L’aeroporto di Foggia sempre più raggiungibile dai passeggeri anche di altre regioni. Si spiega con le “numerose le richieste pervenute ad Air Campania”, la decisione dell’azienda di trasporto pubblico su gomma che collega quotidianamente Foggia con Napoli e viceversa (l’ex Clp) di attivare da questa mattina la nuova pianificazione dei percorsi che prevede la fermata dei suoi pullman anche davanti l’aeroporto di Foggia.

La fermata sarà di sola discesa per i passeggeri in arrivo dalla Campania; di sola salita ovviamente per i bus di ritorno sulla direttrice Foggia-Napoli.

Fonte: nuova irpinia

Una decisione, informa l’azienda, assunta «considerato il monitoraggio effettuato da parte dell’azienda sulla linea “34-CE Napoli – Foggia” in partenza da Napoli Metropark e dirette a Foggia». La linea lungo il suo percorso da Napoli a Foggia effettua fermate a Napoli Mercogliano, Lacedonia, Candela, ora Foggia aeroporto e Foggia stazione ferroviaria.

Una linea di collegamento molto importante, decisamente strategica per incentivare i potenziali passeggeri del “Gino Lisa” sia della provincia di Foggia (il bus ferma già a Candela) che quanti risiedono in un’area al confine con la Campania e anche sul versante campano con la fermata di Lacedonia che mette in collegamento una vasta area dell’Avellinese direttamente con lo scalo foggiano.

Ricordiamo che lo scalo viene già collegato dai bus “Easy Jet” con i centri del Gargano ed breve saranno attivati nuovi collegamenti dell’Ataf urbana.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.