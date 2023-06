Le ultime parole in pubblico di Berlusconi. Tra scherzi e il video: “Spero di uscire presto da qui”

Milano – «Ragazzi, ricordatevi che io sono sempre l’uomo più potente d’Europa».

Così Silvio Berlusconi scherzando con un gruppo di ragazzi poco prima di essere ricoverato al San Raffaele. Ricovero che ha preceduto la sua morte.

Lo ha raccontato il titolare di un bar a Milano 2, che se lo è trovato di fronte attorno alle 14 di ieri assieme a Marta Fascina. “Non ha pranzato, ma ha preso dei ghiaccioli, più di uno perché era accaldato, e ha scherzato con dei ragazzi e con noi“. La visita del leader di Forza Italia è stata immortalata anche sui social dai giovani presenti. Lo riporta Libero.

L’ultimo comunicato del Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi

“È certamente vero che Forza Italia voglia adeguare la sua organizzazione ai nuovi compiti e alle nuove sfide anche in vista delle prossime elezioni europee. Ma non è vero che lo farà “con la rivoluzione” e mortificando le persone. Al contrario, com’è nella tradizione del partito, lo farà coinvolgendo tutti e valorizzando il talento di ciascuno, in funzione delle capacità e delle vocazioni personali.

Dispiacciono perciò i continui “esercizi di fantasia” nei quali sono impegnati tanti giornali per disegnare scenari e organigrammi che non hanno alcun riscontro nella realtà e tantomeno nelle mie intenzioni. Fortunatamente lo sanno tutti che a me stanno cuore i problemi dei cittadini, non i giochetti di partito”.