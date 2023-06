“Manfredonia in un’unica autorità portuale per gli scali pugliesi”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Un’unica autorità portuale per gli scali pugliesi sia ionico che adriatico, con i porti di Brindisi, Taranto, Manfredonia, Barletta e Bari e tutti i porti minori, dotati di patrimonio infrastrutturale e una posizione geografica che costituiscono le premesse di un nuovo sviluppo per candidarsi come tra i principali scali commerciali europei: uno snodo per i traffici tra Asia, Europa e Nord America, incoraggiando lo sviluppo delle aree retroportuali attraverso attività di supporto alla logistica.