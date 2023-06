Ok Regione: prossimi lavori sulla S.P.5 ‘Delle Saline’ Margherita di Savoia/Zapponeta

Bari – Sanità: la Giunta ha preso dello schema di Convenzione dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute per la realizzazione dell’intervento di “Ristrutturazione e Risanamento Strutturale della Palazzina Ex III Padiglione Donne- ex OPIS – Ospedale Psichiatrico di Lecce della ASL di Lecce”

^^^^

Presa d’atto e approvazione della Giunta del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

^^^^^

Formazione e istruzione: La Giunta ha avviato una indagine esplorativa tesa a valutare la disponibilità di soggetti operanti nel sistema educativo e formativo appartenenti all’elenco delle Amministrazioni con esperienza pluriennale nella formazione terziaria d’eccellenza per le professioni del cinema, a sviluppare percorsi triennali full time per le professioni del cinema, con riconoscimento del titolo di studio di livello terziario equipollente alla Laurea Triennale L-03, attraverso una didattica fortemente connessa ai nuovi media e ai nuovi modelli di produzione, per la formazione di professionisti con competenze specifiche nel settore del Costume, Fotografia, Montaggio, Produzione, Recitazione, Regia, Sceneggiatura, Scenografia, Suono.

^^^^^

Paesaggio: Approvazione paesaggistica per i lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile del 1° lotto dal km 29+390 al km 33+590 e realizzazione di rotatoria presso l’intersezione con la S.P. n. 13 della S.P. n. 5 ‘Delle Saline’ Margherita di Savoia/Zapponeta (Fg).