Spesa farmaceutica, Amati: “Nel 2022 quasi 260 milioni in più”

BARI – “Nel 2022 abbiamo speso 259.037.927 euro in più per acquisti diretti di farmaci in ambito ospedaliero, cioè ben oltre il tetto, mentre in ambito di convenzionamento (farmacie) la spesa in più ammonta a euro 7.217.019, cioè quasi nel tetto. Gli effetti di questi numeri prevedono la decadenza automatica dei DG, ai sensi della legge vigenti, per cui ogni loro atto dovrebbe essere nullo.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i dati presentati oggi in audizione dal Dirigente della sezione farmaceutica Paolo Stella.

“Purtroppo il trend è sempre lo stesso e difficilmente potrà mutare se si continua a legiferare e deliberare senza pretendere l’esecuzione delle leggi e delle delibere. I dati del 2022 sono purtroppo impietosi. Nelle prossime settimane verificheremo l’andamento dei dati per il 2023 e mi pare che anche le più recenti delibere della Giunta regionale risultano non eseguite.”