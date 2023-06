Trent’anni a Davide Fontana per l’omicidio di Carol Maltesi

Milano – Davide Fontana, un bancario di 44 anni, è stato condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di Carol Maltesi, una giovane di 29 anni, avvenuto nella sua casa a Rescaldina (Milano), e per aver successivamente smembrato e disperso i suoi resti in provincia di Brescia.

La decisione è stata presa oggi dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese), escludendo le circostanze aggravanti della premeditazione, dei motivi abbietti e delle sevizie.

La procura aveva chiesto l’ergastolo. La sentenza è stata emessa dopo sette ore di camera di consiglio.

C’è grande delusione tra i familiari e le parti civili per la condanna a 30 anni di Davide Fontana, un bancario di 44 anni, nel processo tenutosi a Busto Arsizio (Varese) per l’omicidio di Carol Maltesi, una giovane di 26 anni. Carol è stata uccisa con colpi di martello nella sua abitazione a Rescaldina (Milano) e successivamente smembrata dal suo assassino. L’accusa aveva richiesto l’ergastolo, ma la pena inflitta è stata inferiore.

Il crimine risale all’11 gennaio 2022, quando Fontana, utilizzando un falso profilo creato su OnlyFans, una piattaforma in cui la vittima pubblicava occasionalmente video durante la pandemia, ha richiesto un video “custom bondage” in cui Carol doveva essere completamente legata a un palo da lap dance, bendata e imbavagliata.

Secondo l’accusa, in questo stato era impossibilitata a difendersi.

Fontana l’ha colpita ripetutamente con un martello in testa e le ha tagliato la gola. Successivamente, ha sezionato il cadavere in 18 parti e le ha conservate in un congelatore acquistato su Amazon fino alla fine di marzo. Ha tentato di bruciare i resti con un barbecue, ma alla fine li ha abbandonati in zona Bresciana.