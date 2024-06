Foggia – «Sono onoratissimo e grato alla mia città e al conservatorio Umberto Giordano per questo privilegio». Queste le parole di Renzo Arbore, in videoconferenza, durante la cerimonia di conferimento del diploma honoris causa in clarinetto, con il conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

Il clarinetto è lo strumento musicale che Arbore suona, creando un suo personale sound caratterizzato da ritmi partenopei e jazz-rock.

Nel 1986, Arbore ha dedicato al clarinetto un celebre e ironico brano swing, con cui ha conquistato il secondo posto alla 36ª edizione del festival di Sanremo, tra le ovazioni del pubblico del teatro Ariston.