È stato avviato il processo di selezione per l’arruolamento di 3.852 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale per il ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma. I candidati interessati possono presentare domanda online sul sito www.carabinieri.it nell’area Concorsi, seguendo la procedura indicata e superando le prove previste dal bando, che comprendono una prova scritta, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso di diploma di scuola superiore o che prevedano di conseguirlo nell’anno scolastico 2023/2024, con età compresa tra i 17 e i 24 anni alla data di scadenza delle domande. Per i volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) e in rafferma biennale, il limite di età è 25 anni, mentre per i volontari in ferma prefissata in servizio e in congedo (VFP1 e VFP4) il limite è 28 anni.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di formazione di sei mesi presso le Scuole Allievi Carabinieri, dove acquisiranno competenze militari, giuridiche e professionali per svolgere le funzioni presso i vari reparti dell’Arma, inclusi quelli dell’organizzazione territoriale con oltre 4.600 presidi. È inoltre possibile indicare una preferenza per la formazione e l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale inPA.

Lo riporta Luceraweb.eu