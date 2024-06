Bari: condannata la finta dottoressa che raggirava anziani e disabili

Sei anni di reclusione, 800 euro di multa e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici: questa è la condanna inflitta in primo grado a Teresa Maria Guerra, una 60enne barese accusata di essere una truffatrice seriale di anziani. La sentenza arriva a più di dieci anni dai fatti.

Da luglio a ottobre 2013, la donna avrebbe ingannato quattordici persone, presentandosi come dipendente Inps, dottoressa della Asl o assistente sociale, riuscendo a impossessarsi di circa 8.000 euro.

Le indagini, coordinate dalla pm Bruna Manganelli, indicano che Guerra, allora 49enne, avrebbe preso di mira donne anziane sole o conviventi con familiari disabili, introducendosi nelle loro abitazioni per rubare denaro. È stata processata per dieci episodi di furto aggravato e sostituzione di persona.

I DIECI RAGGIRI

Il primo episodio accertato risale al 31 luglio 2013. Guerra, presentatasi come “dottoressa Colucci, dipendente della Asl”, sarebbe entrata in casa di una 80enne fingendo di dover eseguire un controllo documentale per migliorare la situazione economico-personale dell’anziana. Si sarebbe fatta consegnare una busta contenente 800 euro, l’intera pensione in contanti della vittima, e, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe sostituito la busta con un’altra identica contenente solo la fotocopia di alcune banconote e materiale pubblicitario.

