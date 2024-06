"Cipolla in Festa": mongolfiere per la prima volta nel cielo di Margherita di Savoia

Margherita di Savoia, 12 giugno 2024 – Un viaggio tra i sapori della terra e il fascino del cielo sfiorato con le mongolfiere. Si preannuncia un evento eccezionale “Cipolla in festa: tra cielo e terra“, previsto a Margherita di Savoia (Bt) il 19, 21, 22, 23 giugno.

La manifestazione, organizzata dal Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp, è patrocinata dalla Regione Puglia, promossa dall’amministrazione comunale e dalla Proloco di Margherita di Savoia.

L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa, alla presenza del vicesindaco Salvatore Piazzolla, Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp, e Francesca Santobuono assessora al Turismo del Comune di Margherita di Savoia.

«Ringrazio per il sostegno la Regione, Puglia Promozione, le associazioni del territorio e tutti coloro che daranno gambe a questa manifestazione – dice Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Questa iniziativa nasce nell’ottica di dare rilievo alla nostra eccellenza, conosciuta come una cipolla diversa dalle altre, perché coltivata nella sabbia e per la sua dolcezza, succulenza, tenerezza e croccantezza. L’evento punta anche a valorizzare il territorio a cui la nostra Igp appartiene. In particolare, le mongolfiere e la “Silent music” sono stati pensati e voluti proprio nell’ottica di sorprendere i partecipanti con qualcosa di diverso dal solito, proprio come lo è la nostra cipolla in cucina. Vi aspettiamo numerosi!».

«Attraverso la partnership con la Regione Puglia abbiamo garantito grande visibilità ai prodotti dei nostri arenili ottenendo nel dicembre dell’anno scorso l’istituzione di un presidio Slow Food per la Cipolla Rossa delle Saline – commenta Bernardo Lodispoto sindaco di Margherita di Savoia –. Sin dal 2019 abbiamo organizzato rassegne sul nostro territorio dedicate alla Cipolla Bianca di Margherita IGP. Attraverso l’ampliamento delle reti idriche e la realizzazione dell’impianto di irrigazione in Zona Orno per il riuso delle acque reflue abbiamo realizzato un intervento atteso da oltre 50 anni. Possiamo affermare con orgoglio che nessuna amministrazione ha saputo fare altrettanto per la nostra agricoltura».

Il programma

Il programma è ricco di attività, per grandi e piccini, studiate nel segno di gusto, cultura e divertimento.

Protagonista assoluta la cipolla bianca Igp, a partire dalle numerose degustazioni previste durante i giorni della manifestazione.

Grande attesa per l’arrivo delle mongolfiere per la prima volta a Margherita di Savoia. Il team di Balloon Team Italia, meteo permettendo, è pronto per far vivere gratuitamente un’esperienza di volo ancorato a chiunque voglia provarla. Lo spazio ospitante è la spiaggia libera (davanti alla rotonda “La Rosa dei Venti”) e i giorni indicati sono sabato 22 e domenica 23 giugno. In particolare, sabato 22 (a partire dalle 19 circa) le mongolfiere sono a disposizione per il volo vincolato; alle 21 una delle due mongolfiere si animerà con la musica di “Ritmo 80” e dj Lele Procida. La possibilità di salire in mongolfiera prosegue poi il giorno dopo, domenica 23 (a partire dalle 19.30 circa).

In aggiunta, il 19, 21 e 22 giugno sono previste visite guidate esperienziali sul territorio, tra zona umida e Museo del Sale (su prenotazione: 339.1565254). Mercoledì 19 giugno, alle 20 (lungomare c/o Lido Oasi Beach), è in programma un gran galà di degustazione a base di specialità preparate dai ristoratori margheritani con Cipolla Bianca di Margherita Igp.

E ancora, venerdì 21 giugno, al Lido Apulia in programma la presentazione del libro “Bianca e Petra” di Francesca Bellafronte, con a seguire il laboratorio didattico per bambini, a cura della Cooperativa di comunità “Margheritana”. Alle 18.30 è la volta del convegno “L’agricoltura tra segnali di crisi e fattori di sviluppo” e una degustazione a base dell’eccellenza pugliese. Alle 21 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “Volti degli agricoltori di ieri e oggi” esposta sul lungomare (Lungomare c/o Lido Terme).

Sabato 22 giugno (ore 8) ecco la camminata “Dai campi di sale ai campi di cipolla“: partenza da Porta Salina, all’arrivo la lettura di Tommasa Francavilla del racconto salinaro di Rossana di Cursi “Storia segreta della cipolla”; seguirà degustazione di prodotti del territorio. Alle 18 torna la presentazione del libro “Bianca e Petra” di Francesca Bellafronte, con laboratorio didattico per bambini. Alle 20.30, alla rotonda “Rosa dei venti”, si possono degustare specialità a base di Cipolla Bianca di Margherita Igp e birra artigianale Troilo.

Domenica 23 giugno si parte dalla colazione in spiaggia al mattino (ore 8, lido Sirenetta). Si prosegue (ore 9, sempre lido Sirenetta) con la dimostrazione di piantumazione della cipolla nella sabbia. Alle 19 (Porta Salina) le note live dei Salt Groove Band, gruppo musicale locale, animerà l’aperitivo con degustazione. Dulcis in fundo, ore 21.30 (rotonda “Rosa dei venti”), il Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita Igp porta in paese un appuntamento diverso dal solito (anch’esso gratuito per chi vorrà partecipare), dal titolo “Silent Music: si balla con le cuffie“. In pratica, una discoteca silenziosa, grazie alle cuffie wireless che verranno fornite a chi vorrà partecipare; trasmetteranno tre generi musicali diversi, a cura dei dj Mimmo Laurora, Djones e Mario Grilli.

Collaborano: Balloon Team Italia, ATISALE SpA, CAPTA comunicazione, Margherita di Savoia, Runners, Margherita Cammina, Rg supermercato, panificio “Antichi Sapori”, Cooperativa di Comunità Margheritana, Ristoranti margheritani, Porta Salina, Lido Apulia, Lido Sirenetta, Oleificio Labianca, Parcheggio Ronzino.

La Cipolla Bianca di Margherita Igp non viene prodotta nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al Consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.

IN FOTO (DA SINISTRA): Gaetano Dipace presidente Proloco Margherita di Savoia, Salvatore Piazzolla vicesindaco, Francesca Santobuono assessora al Turismo del Comune di Margherita di Savoia, Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp.