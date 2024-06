Il clan Contini aveva fatto in modo che due società di noleggio auto fossero nominalmente intestate a prestanome reclutati e pagati, al fine di eludere eventuali provvedimenti di sequestro.

L’indagine ha rivelato un quadro preoccupante già emerso nel 2019 riguardo all’ospedale San Giovanni Bosco, dove il clan continuava a influenzare la gestione operativa della struttura, inserita nel territorio di competenza dell’organizzazione criminale.

Secondo gli investigatori, l’ingerenza del clan Contini nelle attività amministrative dell’ospedale emerge anche da un’intercettazione del 13 ottobre 2022, in cui uno dei suoi luogotenenti, Carmine Botta, 65 anni, contatta un altro indagato per favorire il ricovero di un amico. Inizialmente intimorito, l’affiliato si rilassa quando comprende la richiesta di un favore e fornisce indicazioni su come ottenere il ricovero in un’altra struttura ospedaliera della città, con possibilità di trasferimento successivo al San Giovanni Bosco.

Il giudice di Napoli, Federica Colucci, evidenzia che i vertici del clan Contini hanno gestito il potere criminale come “statisti dell’antistato”, appropriandosi di settori commerciali, imprenditoriali e strutture pubbliche cruciali, come ospedali, utilizzati per scopi criminali.

L’ordinanza sottolinea anche come il clan Contini si sia trasformato in un’impresa criminale, investendo in attività economiche a Napoli e in provincia, con estensioni al di fuori della Campania. Nonostante la repressione delle autorità, l’Alleanza di Secondigliano è riuscita a perseguire il suo progetto espansivo con intelligenza e lungimiranza criminale, dimostrando abilità degne di veri “statisti dell’antistato”.