Foggia. A sei mesi dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Luigi Episcopo, il consigliere di minoranza Soragnese ha rilasciato un comunicato stampa in cui critica duramente l’operato della giunta e della maggioranza consiliare. Soragnese denuncia un governo cittadino caratterizzato da retorica e mancanza di sostanza, accusando i rappresentanti dell’amministrazione di appropriarsi di idee e progetti precedentemente sviluppati da altri senza apportare nulla di nuovo.

La questione del cartellone estivo

Secondo Soragnese, uno degli esempi più lampanti di questa mancanza di originalità riguarda il bando per il cartellone estivo. Il consigliere accusa la giunta di aver semplicemente copiato e incollato progetti e idee elaborati da precedenti amministrazioni o da altri attori, senza aggiungere alcun valore aggiunto. Questo, sostiene Soragnese, dimostra una carenza di iniziativa e di visione strategica da parte dell’attuale governo cittadino.

La mozione sullo Sportello Europa

Soragnese si è anche soffermato sulla questione dello Sportello Europa, una mozione che aveva protocollato già a febbraio. Secondo il consigliere, la risposta della maggioranza è stata frammentata e incoerente, rivelando un pressapochismo e una mancanza di unità all’interno del “campo largo”. Mentre alcuni membri eletti erano disposti a considerare la proposta, altri hanno respinto l’idea solo perché proveniva dalla minoranza.

“Mi è stato addirittura chiesto in Aula di ritirare la mozione,” ha dichiarato Soragnese, “un atto dal quale l’amministrazione ha attinto proposte e spunti, ma che non condivide semplicemente perché proveniente dall’opposizione.”

Le accuse di blocco delle proposte della minoranza

Soragnese accusa inoltre la maggioranza di bloccare sistematicamente le proposte della minoranza, salvo poi appropriarsene in seguito. Questo comportamento, secondo il consigliere, impedisce un reale progresso e innovazione nella gestione della cosa pubblica.

“È palese che quando non si tratta di votare atti inderogabili come il bilancio o altri documenti tassativi, la maggioranza non fa altro che bloccare la minoranza sulle nostre proposte ideative in modo da farne poi dei copia e incolla mesi e mesi dopo,” ha affermato.

La mancanza di iniziative e proposte originali

Soragnese critica duramente l’amministrazione Episcopo per la mancanza di iniziative e proposte originali, sia politiche sia tecniche. Secondo il consigliere, le azioni messe in campo dal governo cittadino sono prive di originalità e si limitano a riproporre idee già esistenti, senza alcun reale contributo innovativo.

“È facile oggi sostenere che l’amministrazione si stia attivando sulle politiche europee, quando in realtà non esiste un barlume di originalità nelle azioni messe in campo, che appaiono uno sterile e impoverito ritratto di ciò che avevo enumerato nella mia mozione,” ha dichiarato Soragnese.

Le richieste della comunità

Soragnese conclude il suo comunicato sottolineando le richieste della comunità, che chiede soluzioni rapide ed efficienti, lavoro e dedizione sulle tante opportunità che arrivano dall’Unione Europea. Il consigliere critica anche le missioni a Bruxelles pagate dall’ente, suggerendo che queste siano più un’occasione di svago che un reale impegno per il bene della città.

“La nostra comunità chiede soluzioni rapide, reclama efficienza, lavoro e dedizione sulle tante occasioni che arrivano dalla UE. O vogliamo pensare che a questo esecutivo bastino le allegre missioni pagate dall’Ente a Bruxelles?” ha concluso Soragnese.

Considerazioni finali

Il comunicato di Soragnese evidenzia un clima di forte tensione e insoddisfazione all’interno del Consiglio comunale. Le critiche sollevate dal consigliere di minoranza mettono in luce problematiche significative nella gestione della città e nella collaborazione tra maggioranza e minoranza, sottolineando la necessità di un cambiamento di rotta per il bene della comunità.