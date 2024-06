“Durante la campagna elettorale sono ingrassato di sei chili, più di un chilo ogni centomila voti ricevuti…” A raccontarlo, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è il sindaco uscente di Bari e neo eletto parlamentare europeo per il Pd Antonio Decaro, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Con quasi 500mila voti lei è un po’ il Vannacci del Partito Democratico…

“Non mi sembra proprio il paragone più appropriato...” Esattamente sa quanti voi ha preso? “Al momento 499.661”. Le piacerebbe arrivare a 500mila precisi. “Il mio è già un risultato oltre ogni immaginazione”. Il Pd è la prima delegazione del gruppo dei socialisti in Europa e lei è il più votato del partito. Sarà lei il capogruppo dei socialisti all’europarlamento? “No, decideremo insieme cosa fare”. E le piaceebbe fare il capodelegazione del Pd? “Non so, valuteremo”.