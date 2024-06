”Il governo si è impegnato a valutare ogni utile iniziativa per poter procedere all’introduzione della tessera elettorale digitale, prevedendone anche una modalità di rilascio attraverso il portale dell’Anpr. I dati attualmente disponibili nell’Anagrafe Nazionale consentirebbero, effettivamente, il rilascio di un documento, in formato digitale, dell’attuale tessera elettorale”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera. ”Tuttavia – ha aggiunto – considerato che la tessera ha come principale finalità la registrazione dell’avvenuto voto da parte dell’elettore, anche per escludere la possibilità di un doppio voto, il rilascio del modello digitale deve essere accompagnato dall’identificazione dell’elettore attraverso l’uso di strumentazioni informatiche di lettura e validazione da assegnare ad ogni singolo seggio.

Questo ed altri profili tecnico operativi discendenti dalla possibile introduzione di tale innovazione, e le eventuali implicazioni che ne derivano, sono già oggetto di approfondimento nell’ambito del Tavolo di Monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

”L’introduzione della tessera elettorale digitale si colloca in una prospettiva di progressiva completa digitalizzazione degli adempimenti elettorali, cui il Governo tiene particolarmente per realizzare l’obiettivo di adeguare all’attuale sviluppo tecnologico una materia che trova la sua disciplina in normative ormai risalenti nel tempo – ha detto Piantedosi – L’esame di questa più generale prospettiva è affidata ai lavori di un tavolo interistituzionale, coordinato dal ministero dell’Interno, con il coinvolgimento del ministero della Giustizia, del Dipartimento per la Trasformazione digitale, di Anci e di Anusca”.