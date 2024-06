Fabrizio Gifuni tra i premiati della XXXI edizione del Premio Re Manfredi Manfredonia

Fabrizio Gifuni, rinomato attore e regista teatrale italiano, sarà premiato durante la serata di gala della XXXI edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi. Il riconoscimento, assegnato dal Comitato Scientifico del Festival delle Terre d’Acqua e organizzato dalla Fondazione Re Manfredi, celebra il contributo di Gifuni al cinema e al teatro, oltre al suo impegno nella promozione della cultura teatrale nella sua città natale, Lucera, dove ha anche diretto il Teatro Garibaldi.

Gifuni, con una carriera che abbraccia sia il grande che il piccolo schermo, è apprezzato per le sue interpretazioni intense e la sua dedizione al teatro. Tra i suoi lavori più noti si ricordano le interpretazioni in film come “La meglio gioventù” e “Il capitale umano”, oltre al suo costante impegno nel teatro italiano come attore e regista.

Il Comitato Scientifico ha scelto Fabrizio Gifuni non solo per i suoi meriti artistici, ma anche per il suo sforzo nel valorizzare la cultura teatrale a Lucera, città alla quale è legato soprattutto per il ricordo di suo nonno, Giambattista Gifuni, storico bibliotecario comunale.

Il XXXI Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi si terrà come evento conclusivo del Festival delle Terre d’Acqua, giunto alla sua quarta edizione. Il festival celebra i talenti del territorio pugliese, della Daunia e del Gargano, che si sono distinti per meriti tecnici, artistici, culturali o professionali, dando lustro al nostro territorio.

La cerimonia di premiazione rappresenta un momento di grande prestigio per la città di Manfredonia e per tutti coloro che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e internazionale, in un’ottica di sviluppo socio-economico del territorio.