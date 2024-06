Fuga dall'”hotel galleggiante” destinato ad ospitare circa 3mila tra poliziotti, carabinieri e finanzieri incaricati della sicurezza del G7, che si terrà da giovedì a sabato nel resort di Borgo Egnazia. La nave Mykonos Magic, ormeggiata a Brindisi, si è rivelata inadeguata, con cabine sporche, scarichi intasati e aria condizionata assente, rendendo impossibile il riposo del personale in divisa impegnato in intense giornate di lavoro.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha richiesto spiegazioni al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che intende intraprendere azioni legali contro la compagnia greca Seajets, vincitrice dell’appalto da 6,6 milioni di euro. La situazione è esplosa quando gli agenti sono saliti a bordo, esprimendo attraverso i sindacati il loro malcontento per le condizioni “inaccettabili”.

Il Dipartimento ha trasferito 1.800 operatori in alberghi vicini e ha pianificato di sistemare altri 600 su una nuova nave in arrivo. Sono state riscontrate gravi carenze logistiche e igienico-sanitarie, non conformi ai requisiti contrattuali. La Mykonos Magic, ex Costa Magica, era stata recentemente ristrutturata, ma i problemi persistono.

Anche i vigili del fuoco lamentano condizioni inaccettabili, costretti a pernottare in tende improvvisate in garage e capannoni inadatti. Il sindacato Conapo denuncia la situazione come pericolosa per la salute, sottolineando la mancanza di una pianificazione adeguata per un evento così rilevante.

Lo riporta Antennasud.com