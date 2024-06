La sezione Avis di Lucera organizza una raccolta straordinaria di sangue in collaborazione con la Bcc San Giovanni Rotondo. Sabato 15 giugno, dalle 8.30 alle 11.30, un’autoemoteca sarà presente all’esterno della filiale di Via Aldo Moro, vicino alla Villa Comunale, per raccogliere le donazioni.

Gli spazi interni della banca verranno utilizzati per esami diagnostici, controllo medico ed elettrocardiogramma gratuito. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini e mira a sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue, in concomitanza con la Giornata mondiale del donatore.

L’annuncio è stato fatto dal presidente dell’Avis, Antonio Colatruglio, e dal direttore della filiale bancaria, Giuseppe D’Addetta.