BARI – Le associazioni politiche “Centro Democratico” e “Iniziativa Democratica per Bari” sono state sciolte immediatamente dopo l’operazione del 10 aprile, che ha portato all’assegnazione degli arresti domiciliari al loro promotore e leader Alfonsino Pisicchio. I due mesi trascorsi da allora, compresi nel periodo che ha visto svolgersi le elezioni amministrative dello scorso fine settimana, hanno portato la difesa dell’ex assessore regionale a sostenere che le necessità cautelari non sussistano più. Basandosi su questa premessa, l’avvocato Salvatore D’Aluiso ha presentato un’istanza per la revoca degli arresti domiciliari. La decisione finale sarà presa dal giudice per le indagini preliminari Ilaria Casu, il quale dovrebbe pronunciarsi entro dopodomani.

L’indagine condotta dalla Procura di Bari, guidata dal pm Claudio Pinto, ipotizza che Alfonsino e il fratello Enzo, noto come Roberto, siano coinvolti in accuse di concorso in corruzione e turbativa d’asta, in relazione a un appalto del valore di 5 milioni di euro da parte del Comune per la gestione dei tributi locali.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it