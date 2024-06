Manfredonia. Terminati gli scrutini del primo turno delle Amministrative 2024 del Comune di Manfredonia è tempo di bilanci, di analisi e di previsioni in attesa del ballottaggio dei prossimi 23 e 24 giugno 2024.

Ad esempio, come sarebbe il nuovo consiglio comunale con l’affermazione del candidato a sindaco di Manfredonia 2024 Ugo Galli? Ecco una previsione, al netto di assessorati tra i consiglieri più eletti, che farebbero scattare il posto in Consiglio per i primi a scorrere dei non eletti.

Si ricorda come al termine dello scrutinio del primo turno, La Marca ha chiuso al 46,64%, Galli al 25,76%. Si ripartirà, comunque, dallo zero a zero del secondo tempo. L’ex parlamentare Antonio Tasso sostenuto da quattro civiche e dal Movimento 5 Stelle, è terzo con il 17,72%, mentre Vincenzo Di Staso, sostenuto da Udc e Strada Facendo, la lista dell’ex sindaco Gianni Rotice, ha raggiunto il 9,88%.

VITTORIA CANDIDATO A SINDACO UGO GALLI, “Manfredonia 2024” (15 consiglieri maggioranza)

FORZA ITALIA 1.604 802 534,66 401 (i primi 4 candidati consiglieri più suffragati)

GALLI SINDACO 1.440 720 480 (i primi 3 candidati ” ” ” )

CITTA’ PROTAGONISTA 934 467 (i primi 2 ” ” ” ” )

FRATELLI D’ITALIA 875 437,50 (i primi 2 ” ” ” ” )

MANFREDONIA AL CENTRO 725 362,50 (i primi 2 ” ” ” ” )

FORZA MANFREDONIA 690 (il primo candidato ” ” ” ” )

GENERAZIONE VIVA 416 (il primo candidato consigliere ” ” “)

9 consiglieri di opposizione

LA MARCA (12.725 6.362,50 4.241,66 3.181,25 2.545 2.120,83)

PD 3.918 (Il primo candidato consigliere ” ” ” “)

1.959 1.306 (LA MARCA) I primi 2 candidati consiglieri, compreso il candidato a sindaco Domenico La Marca.

POPOLARI 2.328 (il primo candidato consigliere più suffragato)

MOLO 21 -2.052 (il primo ” ” ” ” )

CON 1.916 (il primo ” ” ” ” )

TASSO (4.230 2.115)

M5S 1.689 (TASSO) (candidato a sindaco)

AGIAMO 1.248 (il primo candidato consigliere più suffragato)

DI STASO

(STRADA FACENDO 1.818 (DI STASO) (candidato a sindaco)