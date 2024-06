Manfredonia. Terminati gli scrutini del primo turno delle Amministrative 2024 del Comune di Manfredonia è tempo di bilanci, di analisi e di previsioni in attesa del ballottaggio dei prossimi 23 e 24 giugno 2024.

Ad esempio, come sarebbe il nuovo consiglio comunale con l’affermazione del candidato a sindaco di “Insieme per Manfredonia”, Domenico La Marca? Ecco una previsione, al netto di assessorati tra i consiglieri più eletti, che farebbero scattare il posto in Consiglio per i primi a scorrere dei non eletti.

Si ricorda come al termine dello scrutinio del primo turno, La Marca ha chiuso al 46,64%, Galli al 25,76%. Si ripartirà, comunque, dallo zero a zero del secondo tempo. L’ex parlamentare Antonio Tasso sostenuto da quattro civiche e dal Movimento 5 Stelle, è terzo con il 17,72%, mentre Vincenzo Di Staso, sostenuto da Udc e Strada Facendo, la lista dell’ex sindaco Gianni Rotice, ha raggiunto il 9,88%.

VITTORIA LA MARCA –

PD 3.918 1.959 1.306 979,50 783,60 (5 consiglieri: Valentino, Gentile, Leone, Castriotta, Simone. Con i primi due nominati Assessori subentrerebbero Pacilli e Raffaele Rinaldi)

POPOLARI 2.328 1.164 776 (Schiavone, Ognissanti, D’Anzeris. Se eletti assessori: Delle Rose)

MOLO 21 – 2.052 1.026 684 (Iacoviello e Quitadamo, La Torre, se nominati assessori Facciorusso e Castigliego)

CON 1.916 958 (D’Ambrosio, altri nomi: Valente – possibile assessore e Prencipe, candidato che potrebbe subentrare Arminio).

MANFREDONIA CIVICA 1.289 (Mangano)

LA MARCA SINDACO 1.222 (De Luca, se nominato assessore eletto: Lombardi)

GALLI (6.684 3.342 2.228 1.671 1.336,80)

FORZA ITALIA 1.604 802(GALLI)

GALLI SINDACO 1.440

CITTA’ PROTAGONISTA 934

FRATELLI D’ITALIA 875

TASSO (4.230 2.115 1.410)

M5S 1.689

AGIAMO 1.248

MANFREDONIA TASSO SINDACO 980 (TASSO)

DI STASO

(STRADA FACENDO 1.818 (DI STASO)