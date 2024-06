San Giovanni Rotondo, M5S: Conte tornerà per sostenere Masucci e Barbano

Nonostante il deludente risultato a livello nazionale, l’ex premier Giuseppe Conte, originario di Volturara Appula, rimane determinato per i ballottaggi a San Giovanni Rotondo e San Severo. A Manfredonia, il Movimento 5 Stelle lascia libertà di scelta ai propri elettori.

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, farà ritorno in provincia di Foggia per sostenere Angelo Masucci, candidato sindaco del “campo largo” a San Severo, e Filippo Barbano, candidato sindaco di una coalizione guidata dal M5S a San Giovanni Rotondo.

L’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale del Movimento, ha confermato la presenza di Conte anche nel secondo tempo della campagna elettorale. Furore, che ieri ha celebrato la sua rielezione a Foggia, ha già delineato un’agenda preliminare per i prossimi giorni. “Faremo di tutto per vincere e dimostrare, ancora una volta, che la Capitanata è in controtendenza rispetto al resto d’Italia”.

Nonostante la delusione nazionale, Conte non si mostra scoraggiato. “Qui c’è un grande affetto”, sottolinea l’onorevole Furore.

A Manfredonia, invece, il Movimento 5 Stelle mantiene una posizione neutrale, permettendo ai suoi elettori di scegliere liberamente. “Se avessimo voluto allearci con il centrosinistra, lo avremmo fatto prima”, afferma Furore.

Lo riporta Foggiatoday.it