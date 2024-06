L’Angelo che parla agli spiriti pensava di vincere a mani basse ma rimedia, in pieno caldo, una doccia fredda: solo un 43,8 %, nonostante sostenga che il suo risultato si attesti al 45%, arrotonda per eccesso sapendo di essere lui in difetto!

Questo è il momento della rivoluzione, occorre un cambiamento netto, occorre un taglio netto con il passato!

Il primo turno ha decretato che sarà Lydia Colangelo la sfidante.

Devo essere sincero, a me questa Donna piace, perché è una persona semplice, che a differenza della Elly non crede che per essere chic occorra indossare un capo Dior o Marella, alla gente parla chiaro senza ricorre a giri di parole e soprattutto ha un viso pulito che ispira fiducia.

Al primo turno non ho votato, ma adesso non lascerò che chi ha portato la mia Città, la nostra San Severo ad una condizione di degrado possa ancora amministrare.

Sono convinto che le tre donne si uniranno, dimostrando di sapere mettere da parte le posizioni personali per dimostrare che adesso è il memento di lavorare e che insieme possono ben governare una Città che ha bisogno di tanta linfa vitale.

Comunicato stampa dell’Avv. Ettore Censano

Lo riporta Lagazzettadisansevero.it