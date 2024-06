La partita di playout di Serie B tra Ternana e Bari, giocata il 27 maggio 2024, ha scatenato un vero e proprio scandalo nel mondo del calcio italiano. Nicola Bellomo, centrocampista del Bari, è stato espulso durante il match mentre era in panchina, un episodio che ha sollevato sospetti e portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Bari e della Procura Federale della FIGC.

L’espulsione sospetta

Bellomo, 31 anni, è stato allontanato dal campo dopo un acceso litigio con un raccattapalle. L’espulsione, avvenuta a risultato ormai acquisito (il Bari stava vincendo 3-0), è stata vista con sospetto soprattutto per via delle strane circostanze che l’hanno circondata. Infatti, poche ore prima della partita, in una ricevitoria di Bari erano state piazzate scommesse ingenti sull’espulsione del giocatore, con una quota pagata 24 volte la posta​ (BariToday)​​ (Quotidiano Sportivo)​.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per indagare su eventuali irregolarità e connessioni tra le scommesse e l’espulsione di Bellomo. Anche la Procura Federale della FIGC sta svolgendo un’inchiesta parallela per verificare se ci siano state violazioni delle norme sportive e disciplinari. L’indagine si concentra sia sulle circostanze che hanno portato all’espulsione sia sulle scommesse sospette effettuate prima della partita​ (BariToday)​​ (Quotidiano Sportivo)​.

Il profilo di Nicola Bellomo

Nicola Bellomo è un giocatore con una carriera movimentata. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, ha esordito in Serie B nella stagione 2008-2009. Dopo varie esperienze in prestito, tra cui quelle con Lucchese, Barletta e Torino, Bellomo è tornato a vestire la maglia del Bari nel 2022. Conosciuto per le sue capacità tecniche e la visione di gioco, Bellomo ha spesso dichiarato di ispirarsi a Marco Verratti e ha una predilezione per i calci piazzati e i tiri dalla distanza​ (Quotidiano Sportivo)​.

Le implicazioni del caso

Il caso Bellomo ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e l’integrità nel calcio, in particolare riguardo alle scommesse sportive. La FIGC e la Procura stanno valutando le misure da adottare per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro. Questo scandalo sottolinea ancora una volta la necessità di una vigilanza costante e di una cooperazione stretta tra le autorità sportive e quelle giudiziarie per preservare la correttezza delle competizioni​ (BariToday)​​ (Quotidiano Sportivo)​.

Il futuro del giocatore

Mentre le indagini proseguono, il futuro di Bellomo rimane incerto. Il giocatore rischia severe sanzioni sia a livello sportivo che penale se le accuse dovessero essere confermate. L’espulsione sospetta e le scommesse anomale rappresentano un grave danno d’immagine non solo per lui ma anche per il club e per l’intero campionato di Serie B​ (BariToday)​​ (Quotidiano Sportivo)​.

In attesa dei risultati delle inchieste, questo caso rappresenta un monito per il calcio italiano, evidenziando i pericoli che le scommesse illegali e le combine possono rappresentare per lo sport.