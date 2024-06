Thiago Motta adesso è ufficiale, contratto fino al 2027: la Juve comincia una nuova era

Thiago Motta è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della Juventus, segnando l’inizio di una nuova era per il club torinese. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un contratto fino al 2027, con uno stipendio che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus che potrebbero aumentare la cifra fino a 5 milioni di euro. La Juventus ha lavorato duramente per assicurarsi i suoi servizi, puntando su di lui per rilanciare il club dopo il periodo di Allegri​ (Tuttosport)​​ (SportPaper)​.

Thiago Motta ha recentemente portato il Bologna in Champions League, un’impresa che ha attirato l’attenzione dei dirigenti bianconeri. Nonostante i tentativi del presidente del Bologna, Joey Saputo, di trattenerlo per un’altra stagione, Motta ha deciso di accettare la sfida della Juventus, portando con sé un bagaglio di esperienza e un’idea di calcio innovativa​ (Tuttosport)​​ (BiancoNero News)​.

La scelta di Motta è stata accolta con entusiasmo dai tifosi della Juventus, che vedono in lui la figura giusta per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo approccio moderno e la sua capacità di valorizzare i giovani talenti sono stati elementi chiave nella decisione della dirigenza bianconera di puntare su di lui​ (Tuttosport)​​ (Juventus News 24)​.

La Juventus ha voluto dare un segnale forte di rinnovamento, e la nomina di Motta fa parte di una strategia più ampia che include anche movimenti significativi sul mercato. Si parla, infatti, di possibili nuovi acquisti e di un rinnovamento della rosa, in linea con la visione di gioco del nuovo tecnico. L’obiettivo è creare una squadra competitiva che possa tornare a vincere con continuità e che sia capace di esprimere un calcio dinamico e coinvolgente​ (Juventus News 24)​​ (SportPaper).

Il futuro della Juventus sotto la guida di Thiago Motta si preannuncia interessante e pieno di sfide. I prossimi mesi saranno cruciali per vedere come il nuovo allenatore riuscirà a integrare le sue idee con la squadra e quali saranno i primi risultati di questo ambizioso progetto. I tifosi e la dirigenza sono pronti a supportarlo, con la speranza di tornare a vedere la Juventus protagonista in Italia e in Europa.