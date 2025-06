Foggia – Mentre il Gargano si prepara ad accogliere milioni di turisti questa estate, cresce la preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario locale.

Nonostante gli incentivi economici messi in campo dalla Regione Puglia, il problema della carenza di medici nei servizi di emergenza resta irrisolto e rischia di mettere in crisi l’intera rete di assistenza.

Questa mattina, presso la Prefettura di Foggia, si è svolto un vertice urgente tra rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e del sistema sanitario per fare il punto sulla situazione.

I numeri sono allarmanti: per le 51 postazioni del 118 si stimano bisogno almeno di 130 medici, ma attualmente sono presenti appena 50 professionisti.

Un gap che potrebbe avere conseguenze gravissime in caso di emergenze sanitarie durante il picco della stagione turistica.

La Regione ha stanziato circa 800 mila euro per incentivare l’assunzione di medici nelle zone più affollate del Gargano e della riviera sud.

Tuttavia, nonostante gli sforzi economici, i risultati finora ottenuti sono considerati insoddisfacenti.

Il direttore generale dell’ASL Foggia, Nigri, ha espresso una posizione moderatamente positiva, sottolineando che gli incentivi rappresentano un passo nella giusta direzione, ma che da soli non bastano.

«Abbiamo bisogno di soluzioni strutturali», ha dichiarato Nigri. «Gli incentivi devono essere accompagnati da strategie a medio e lungo termine per garantire un servizio efficiente anche nei momenti più critici».

Diverse voci dei sindaci delle località coinvolte sono meno ottimiste.

Nobiletti, sindaco di Vieste, ha evidenziato come gli incentivi già attivi dall’inizio di giugno non abbiano prodotto i risultati sperati e ha sottolineato l’assenza dell’assessore regionale alla sanità Piemontese al tavolo come segnale di poca attenzione verso questa emergenza.

Il timore più grande è che l’attuale situazione possa portare a un sovraccarico del sistema sanitario durante i mesi estivi, con possibili conseguenze drammatiche in termini di assistenza ai cittadini e ai turisti.

Gli esperti avvertono che senza interventi tempestivi il rischio di un collasso è concreto.

Le istituzioni chiedono quindi uno sforzo congiunto e decisioni rapide per rafforzare il personale sanitario e garantire un’estate sicura per tutti.

La sfida è ancora aperta: evitare che la “montagna” del turismo produca solo “topolini” in termini di servizi sanitari disponibili.

