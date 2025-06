Manfredonia (Foggia) – La vicenda di OGBODO Ike Chukwu, un uomo nigeriano morto qualche giorno fa in una baracca di cartoni e lamiere nella pista di Mezzanone, ha scosso profondamente la comunità locale.

La sua morte, avvenuta apparentemente per cause naturali e senza testimoni diretti, si è trasformata in un simbolo di quella condizione di invisibilità e sofferenza che spesso accompagna i migranti in cerca di fortuna.

Il suo corpo è stato ritrovato in condizioni precarie, senza documenti e senza alcuna informazione certa sulla sua identità.

Quando è arrivato all’ospedale di Manfredonia, nessuno sapeva chi fosse o da dove provenisse.

Solo successivamente, grazie ai rilievi dattiloscopici e alla comparazione delle impronte digitali, si è potuto identificare l’uomo come Ike, nato nel 1976 in Nigeria.

Il magistrato ha disposto che non fosse necessario un’autopsia, ritenendo che la morte fosse naturale.

Tuttavia, la sua storia rimane avvolta nel mistero: nessuno sa se abbia avuto modo di salutare una moglie o una madre prima di lasciarci.

La sua vita si è conclusa in un luogo dimenticato da Dio e dall’uomo, lontano dalla famiglia e dalla terra natale.

Questa mattina, alla sepoltura del suo corpo, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e altri rappresentanti istituzionali hanno deposto dei fiori con il tricolore italiano.

Un gesto simbolico che poco può lenire il dolore di una vita spezzata troppo presto.

“Ben poca cosa – ha commentato il sindaco – rispetto ad una vita infranta in quell’inferno dove sembra dimenticato da tutti. In Africa qualcuno lo aspetterà ancora. Aspetterà per anni il suo ritorno”.

Gli amici e i parenti del migrante lo chiamano “l’italiano” o “l’europeo”, convinti che abbia fatto fortuna nel nostro Paese.

Ma la realtà è ben diversa: Ike è morto nella miseria, in una terra straniera che gli ha rubato non solo l’identità ma anche la dignità umana.

La storia di Ike ci ricorda quanto sia fragile la condizione dei migranti e quanto sia urgente affrontare con umanità e responsabilità le sfide dell’immigrazione nel nostro Paese.