Manfredonia. ‘Ti porteremo sempre con noi’: l’ultimo grazie dei colleghi a Donato Balsamo

Manfredonia, 12 giugno 2025. È deceduto all’età di 64 anni Donato Balsamo, operaio, presso il Presidio Ospedaliero Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

A darne notizia sono stati i familiari e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno oggi, giovedì 12 giugno 2025, alle ore 17:30 presso la Cattedrale San Lorenzo Maiorano di Manfredonia.

L’amico e i colleghi di lavoro: “Grazie di tutto, Dino. Ti porteremo sempre nel cuore”

“Caro Dino,

oggi è una giornata molto triste. Dopo vent’anni di lavoro fianco a fianco, non è facile trovare le parole per salutarti. Sei stato molto più di un collega: sei stato un vero amico, dentro e fuori dall’azienda. Una presenza costante, un punto di riferimento. Una persona onesta, sincera, sempre pronta ad ascoltare, a tendere una mano, a regalare un sorriso anche nei momenti più difficili.

La tua dedizione al lavoro e, soprattutto, alla tua famiglia, è sempre stata un esempio per tutti noi. Con te si poteva parlare, ci si poteva fidare, ci si sentiva al sicuro. E non è cosa da poco, anzi… è qualcosa di raro e di prezioso.

Il tuo sorriso, il tuo modo di esserci sempre, senza clamore ma con una presenza forte e gentile, mancheranno tantissimo. Non so se troverò mai più un amico come te, ma so che la fortuna di averti incontrato mi accompagnerà per sempre.

Grazie di tutto, Dino.

Ti porteremo sempre nel cuore.

Il tuo carissimo amico Onofrio

e i colleghi di lavoro”.

spazio