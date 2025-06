Montecatini – Proseguono le indagini sul caso di Vasile Frumuzache, sospettato di aver ucciso le giovani Denisa Paun e Ana Maria Andrei.

Durante un sopralluogo effettuato mercoledì 11 giugno 2025, sono stati trovati nuovi resti umani nel campo vicino alla casa del sospettato, alimentando i timori di ulteriori vittime.

Tra i reperti rinvenuti ci sono una ciocca di capelli, un paio di slip e una vertebra, tutti potenzialmente riconducibili ad altre donne scomparse, forse vittime di Frumuzache.

Le ricerche, condotte con l’uso di ruspe, si sono concentrate nel terreno tra il canneto e un casolare abbandonato, dove gli inquirenti stanno scavando per approfondire il caso.

Le ipotesi degli investigatori sono che il killer possa aver ucciso altre donne, in particolare sex worker, come già accaduto con Paun e Andrei.

Sono in corso verifiche su annunci di scomparsa nelle città in cui Frumuzache ha vissuto, per cercare eventuali collegamenti.

Parallelamente, i sopralluoghi continuano anche nell’abitazione di Frumuzache a Monsummano, dove sono stati sequestrati numerosi oggetti, tra cui resti di una valigia usata per trasportare Denisa Paun, coltelli bruciati e cellulari.

Questi elementi saranno analizzati per capire se ci sono ulteriori vittime o collegamenti con altre attività criminali, incluso un possibile coinvolgimento di gruppi legati allo sfruttamento della prostituzione.

L’indagine si fa sempre più complessa e potrebbe portare a un aumento del numero di vittime attribuite a Frumuzache, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare radicalmente il quadro delle indagini.

Lo riporta fanpage.it