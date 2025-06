Orrore al liceo Scacchi di Bari: galline torturate e pesci esplosivi per festeggiare la fine della scuola

BARI, 12 giugno 2025 – Una “festa” di fine anno si è trasformata in un inquietante episodio di violenza e crudeltà verso gli animali all’interno del liceo scientifico Scacchi di Bari. In un video che sta circolando sui social, si vedono studenti sollevare galline vive per il collo, quasi fossero trofei, e far esplodere pesci eviscerati imbottiti di petardi, trasformati in veri e propri ordigni artigianali.

L’episodio, che ha suscitato sgomento e indignazione a livello nazionale, ha immediatamente attirato l’attenzione dell’AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che ha annunciato l’avvio di iniziative legali e disciplinari nei confronti dei responsabili.

“Stiamo acquisendo e analizzando i video ricevuti per procedere con denunce penali individuali per maltrattamento con atti di crudeltà su animali – fa sapere AIDAA in una nota –. Questi comportamenti costituiscono un reato ai sensi dell’articolo 544 del codice penale, che punisce con pene severe chiunque sottoponga animali a sevizie e torture.”

Ma non si fermano qui. L’associazione animalista ha anche annunciato l’invio di una formale richiesta alla dirigenza scolastica per l’espulsione degli studenti coinvolti e alla bocciatura in caso di impossibilità a procedere con l’allontanamento.

“È inaccettabile che tali atti siano avvenuti all’interno di un edificio scolastico – continua la nota –. Chiederemo l’intervento del Provveditorato affinché vengano presi provvedimenti anche contro chi avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto, permettendo che la situazione degenerasse.”

L’intera vicenda ha sollevato interrogativi profondi sul ruolo educativo delle scuole e sulla capacità delle istituzioni scolastiche di prevenire derive violente e comportamenti devianti. Intanto, i video diventati virali sui social stanno aiutando gli inquirenti a identificare i responsabili.