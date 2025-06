Torremaggiore (Foggia) – Una tragedia si è consumata nelle campagne di Torremaggiore, nel Foggiano, dove un ragazzo di 17 anni è stato trovato gravemente ferito da un colpo di pistola alla tempia.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e si sta cercando di fare luce sulle cause di quanto accaduto.

Il giovane è stato rinvenuto in condizioni critiche in prossimità di un casolare, e immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, dove attualmente si trova in condizioni gravissime.

La dinamica dell’incidente e le motivazioni dietro il gesto sono ancora oggetto di indagine.

Inizialmente si era ipotizzato un possibile omicidio o un episodio di violenza collegato a ambienti criminali, considerando anche la presenza di un’arma da fuoco.

Tuttavia, le indagini condotte dai Carabinieri, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno portato a un’altra ipotesi.

La mancanza di precedenti penali o di frequentazioni con ambienti criminali da parte della vittima, insieme all’assenza di un movente valido, hanno fatto propendere gli inquirenti per l’ipotesi di un gesto volontario.

Un elemento decisivo nella ricostruzione dei fatti è stato il ritrovamento dell’arma, che si pensa non fosse sul luogo dell’incidente ma sia stata spostata da qualcuno che conosceva il giovane.

Le ragioni di questo spostamento sono ancora al vaglio degli investigatori.

Le indagini proseguono con attenzione, mentre la comunità di Torremaggiore si interroga sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

Il giovane, intanto, resta in condizioni critiche, e le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni dettaglio di questa triste vicenda.

Lo riporta rainews.it