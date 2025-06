Torremaggiore, carabinieri interrogano familiari ed amici. “Condizioni estremamente gravi” per il 17enne

Torremaggiore (Foggia) – Continua a destare preoccupazione e mistero il grave episodio avvenuto nel comune di Torremaggiore, dove un ragazzo di appena 17 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla tempia.

Le condizioni del giovane sono state definite dai medici come “estremamente gravi”, e attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, dove lotta tra la vita e la morte.

L’incidente si è verificato all’interno di un casolare di proprietà della famiglia del ragazzo, situato sulla strada che collega Torremaggiore a Casalnuovo Monterotaro.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito mentre si trovava nell’abitazione rurale, frequentata abitualmente anche con amici.

La dinamica dell’accaduto resta ancora tutta da chiarire: i militari dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, stanno lavorando senza sosta per ricostruire le ultime ore prima del ritrovamento.

Le forze dell’ordine sono tornate sul luogo dell’incidente per approfondimenti e stanno cercando l’arma da fuoco da cui sarebbe partito il colpo.

Inoltre, sono alla ricerca del telefono cellulare del ragazzo, anch’esso misteriosamente scomparso dopo l’accaduto.

Le dichiarazioni di familiari e amici potrebbero risultare fondamentali: proprio questi ultimi, non riuscendo a mettersi in contatto con il giovane, hanno allertato i soccorsi.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono sia un gesto volontario compiuto da qualcuno presente nel casolare sia la possibilità che il colpo sia partito accidentalmente.

Al momento nessuna pista viene esclusa: gli inquirenti vogliono fare luce su quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità.

Il caso ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Le indagini proseguono serrate per chiarire cosa sia realmente successo in quella giornata fatale e garantire giustizia per il giovane ferito gravemente.

Lo riporta telesveva,it