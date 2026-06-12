Antonio Guerra, 18 anni dopo: la sua voce continua a vivere in Radio Manfredonia Centro

Il 12 giugno è una data che per la famiglia di Radio Manfredonia Centro porta con sé ricordi, emozioni e gratitudine. Oggi ricordiamo Antonio Guerra, fondatore dell’emittente, scomparso il 12 giugno 2008 all’età di 55 anni.

Sono trascorsi 18 anni da quel giorno, ma il suo ricordo continua a essere vivo tra gli ascoltatori, gli speaker, i collaboratori e tutti coloro che hanno avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo.

Antonio era una persona dai modi discreti e silenziosi, ma dotata di una grande umanità. Generoso, disponibile e sempre pronto ad aiutare gli altri, era ben voluto da tutti. Non amava stare sotto i riflettori, ma preferiva lasciare che fossero i fatti e il lavoro a parlare per lui.

La sua storia si intreccia indissolubilmente con quella di Radio Manfredonia Centro. Era il 1° luglio 1978 quando, a soli 23 anni, un giovane ragazzo con una grande passione per la musica e per la radio decise di inseguire un sogno. Un sogno che, grazie alla sua determinazione, sarebbe diventato una delle realtà radiofoniche più amate del territorio.

Antonio credeva nel potere della musica di unire le persone, di emozionare e di accompagnare la vita quotidiana. Tra gli artisti che amava maggiormente c’era Mina, la cui voce straordinaria e i cui brani hanno accompagnato tanti momenti della sua vita e della storia della radio.

Radio Manfredonia Centro è stata la sua creatura, costruita giorno dopo giorno con sacrificio, entusiasmo e amore. Una realtà che ancora oggi continua a essere un punto di riferimento per la comunità, mantenendo vivi i valori che lui ha trasmesso.

Quel sogno continua grazie all’impegno del figlio Luigi Guerra, che porta avanti con passione e dedizione l’eredità lasciata dal padre. Ma questo percorso è reso possibile anche grazie ai collaboratori, agli speaker, ai tecnici e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono con professionalità, impegno e amore a far crescere e vivere Radio Manfredonia Centro. Una squadra unita che condivide gli stessi valori e lo stesso spirito che Antonio aveva saputo trasmettere sin dall’inizio.

Diciotto anni dopo, Antonio Guerra continua a essere presente in ogni trasmissione, in ogni voce che va in onda, in ogni nota che attraversa l’etere. Perché ci sono persone che non smettono mai di vivere: continuano a farlo nei ricordi, negli insegnamenti e nelle opere che hanno lasciato.

Oggi Radio Manfredonia Centro ricorda il suo fondatore con affetto, stima e riconoscenza. Ricorda l’uomo che a 23 anni ebbe il coraggio di credere in un sogno e di trasformarlo in una realtà che ancora oggi continua a emozionare e a unire le persone.

Grazie Antonio.

La tua radio continua a trasmettere. Continua a crescere. Continua a vivere. E continuerà a farlo nel segno della passione, dell’amicizia e dell’amore che hai saputo lasciare a tutti noi.